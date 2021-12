Tragico destino

Dolore a Bosisio Parini per la tragica scomparsa di Franco Costanzo, classe 1940, morto in incidente stradale come il figlio Maurizio. L'uomo, residente a Bosisio Parini, in via Trieste, è deceduto ieri all'ospedale Manzoni di Lecco dove era stato trasportato in condizioni disperate dopo essere stato investito a pochi passi da casa.

Dolore per la scomparsa di Franco Costanzo, morto in un incidente stradale come il figlio

L'incidente, costato la vita al pensionato, è avvenuto nel primissimo pomeriggio di ieri giovedì 16 dicembre 2021, una manciata di minuti prima delle 14 in via Appiani, strada a senso unico nei pressi dell'istituto comprensivo di Bosisio. L'uomo stava attraversando l'arteria quando è stato travolto da una Mercedes.

Gravissimi i traumi riportati tanto che quando i sanitari sono giunti sul posto Costanzo era in arresto cardiaco. I medici del 118 giunti a Bosisio sull'auto medica e l'equipe sanitaria dell'elisoccorso di Como hanno messo in atto le manovre rianimatorie e hanno trasportato Costanzo in ospedale. Ma lì il cuore dell'uomo ha cessato di battere per sempre gettando nello sconforto la moglie e la figlia dell'uomo. Una famiglia che aveva già vissuto la tragedia di una perdita violenta. Un destino tragico e assurdo: anni fa il figlio dell'uomo, Maurizio, era morto in un incidente stradale avvenuto a Cesana Brianza, non lontano dall'ex ristorante Riposo.