Archiviata la “Pasqua Blindata” domani, mercoledì 7 aprile 2021, entrerà in vigore il nuovo Decreto Covid valido fino alla fine del mese di aprile. Tra le provinciali novità c’è la ripresa delle attività scolastiche, ovunque, dal nido alla prima media. Intanto si fa pressante la richiesta di riaperture anche degli esercizi commerciali. La Lombardia però, questa settimana, rimarrà ancora in zona rossa in attesa del monitoraggio dei dati che avverrà venerdì 9 aprile 2021.

Domani entra in vigore il nuovo Decreto Covid, scuola, visite, vaccini: cosa cambia

Ecco, in sintesi i principali provvedimenti adottati:

🛑 ZONE

Fino al 30 aprile l’Italia sarà ancora suddivisa in zone arancioni o rosse. A metà aprile si farà una valutazione della situazione per verificare il ripristino delle zone gialle (che determineranno una serie di aperture quali: bar e ristoranti a pranzo; musei o teatri con numero max di capienza).

🛑 SCUOLA

Si tornerà in presenza (anche in zona rossa) dal 7 aprile per gli asili nido, le scuole dell’infanzia, le elementari e la prima media. In zona arancione tutte le scuole saranno in presenza (da un minimo del 50% ad un massimo del 75%). Le Regioni non potranno chiudere le scuole.

🛑 ATTIVITÀ SPORTIVA

E’ inoltre sempre possibile svolgere attività motoria, ma solo in prossimità della propria abitazione, e attività sportiva all’aperto in forma individuale.

🛑 SPOSTAMENTI

▪️Vietati gli spostamenti tra regioni ma consentiti quelli verso la seconda casa.

▪️È sempre possibile muoversi per motivi di lavoro, salute e necessità.

▪️Le visite a parenti o amici, una sola volta al giorno e max 2 persone, è consentita SOLO in zona arancione, all’interno del proprio Comune.

🛑 SECONDE CASE

Sarà sempre possibile raggiungere le seconde case, anche in zona rossa, a patto che non ci siano però ordinanze dei presidenti di Regione che impongono regole più restrittive.

🛑 COPRIFUOCO

Confermato il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 5.

🛑 BAR E RISTORANTI

Restano chiusi bar e ristoranti. Possibile solo l’asporto, fino alle 18, e la consegna a domicilio, fino alle 22 e solo per i ristoranti.

🛑 PALESTRE, MUSEI, CINEMA, TEATRI, PISCINE

Niente aperture fino al 30 aprile.

🛑 OBBLIGO VACCINO

Chiunque lavori in una struttura sanitaria, medici, infermieri, operatori sociosanitari, farmacisti, dipendenti anche amministrativi di Rsa e studi privati dovrà vaccinarsi. Per chi rifiuta è prevista la sospensione dello stipendio per un tempo congruo all’andamento della pandemia (non oltre il 31 dicembre 2021).

👉 Previsto anche lo ‘scudo penale’ per i somministratori che seguono le regole, limitando la punibilità ai soli casi di colpa grave.

🛑 VIAGGI E OBBLIGO TAMPONE

Chi ha soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori dell’Ue è obbligati a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e ad un periodo di 5 giorni di quarantena.

🛑 CONCORSI

Si potranno svolgere le prove su base regionale e provinciale e, dove possibile, in spazi aperti. Dal 3 maggio è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.