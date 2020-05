Ci siamo! Domani, domenica 10 maggio 2020, è finalmente la Festa della mamma. Un giorno speciale che ci ricorda quanto sia importante ringraziarle.

Domani si festeggia la festa della mamma

In fondo, soprattutto in un periodo delicato come quello che stiamo vivenedo, basta un piccolo gesto per ringraziarle di tutte le attenzioni che dedicano alla famiglia, nonostante debbano magari lavorare da casa, occuparsi delle faccende domestiche e cucinare, e in tutto questo riescono ad aiutare i figli nei compiti, inventare giochi e lavoretti da fare insieme.

Auguri mamme!

Anche quest’anno col Giornale di Cantù, Giornale di Erba e Giornale di Olgiate abbiamo pubblicato tantissimi messaggi e disegni per festeggiare le mamme (QUI I DETTAGLI).

Tanti messaggi d’amore e dolcezza, proprio come questi tre, per tre mamme decisamente speciali…

“Cara mamma ti voglio tanto bene soprattutto quando giochiamo o facciamo i lavoretti insieme. Un bacione grande, Beatrice”. Il messaggio è stato inviato da Olgiate Comasco.

“Cara mamma, spesso (molto spesso) ti facciamo disperare, ma non dimenticarti mai che ti vogliamo tanto bene. Tanti abbracci”. La dedica per mamma Caterina è stata scritta da Lorenzo e Mirko, di Erba.

“Mamma ti voglio bene”. Il messaggio è stato inviato da Valerio, 5 anni, di Canzo.