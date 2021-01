I militari della Stazione Carabinieri di Appiano Gentile hanno recuperato la refurtiva asportata da G.C.L.G., classe 1986, cittadino srilankese, residente a Como, deferito in stato di libertà nel mese di dicembre dello scorso anno poiché responsabile di furto aggravato in abitazione a Guanzate.

Domestico ruba orologi preziosi al padrone di casa

L’attività trae origine dagli approfondimenti investigativi avviati dopo un furto in casa, avvenuto tra il mese di agosto e novembre 2020, successivamente al quale il Comando Stazione Carabinieri di Appiano Gentile ha raccolto inconfutabili elementi di colpevolezza a carico di G.C.L.G., che ammetteva spontaneamente le proprie responsabilità. In quel periodo era stato assunto come domestico. Mentre lavorava ha rubato un orologio Cartier e un Rolex entrambi da uomo, nonché un bracciale in oro da donna, oltre a denaro custodito in casa e sottratto mediante carta bancomat.

La risolutezza d’indagine svolta dai militari dell’Arma, attraverso testimonianze e la denuncia raccolta dalla vittima, ha consentito di identificare il responsabile autore dell’atto criminoso e, a seguito di approfondimenti, effettuate presso diversi negozi compro oro della provincia di Como e Varese. I militari hanno poi recuperato la refurtiva restituendola alla vittima.