Don Carlo Bosco operato: ricoverato in Terapia intensiva VIDEO

Don Carlo Bosco operato: ricovero in Terapia intensiva e prognosi riservata.

L’operazione su don Carlo Bosco nella giornata di ieri

Il vicario di Bulgarograsso si trova in prognosi riservata dopo un’operazione al cuore iniziata ieri alle 8 e conclusa alle 17. “Il cardiochirurgo ha detto che tutto quello che aveva in programma di fare, la sostituzione della valvola, la riparazione dei tessuti, la pulizia delle zone contaminate dei batteri, è riuscito a farlo – ha spiegato il parroco don Alessio Bianchi – Però ha scelto di prendersi due giorni di prognosi”. Don Alessio ha concluso: “Speriamo che tutto possa andare per il meglio”.