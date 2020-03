Don Carlo Bosco sta meglio: è uscito dalla Terapia intensiva

Don Carlo Bosco sta meglio ed è uscito dalla Terapia intensiva. Una bellissima notizia per la comunità bulgarese che, presto, potrà riabbracciare il suo vicario.

Don Carlo Bosco sta meglio

E’ stato il parroco don Alessio Bianchi a spiegarlo in un video: “Devo darvi l’annuncio gioioso che il nostro don Carlo sta meglio: è uscito dalla Terapia intensiva e tra pochi giorni potremo anche sentirlo e salutarlo. Grazie a tutti quelli che hanno pregato per noi. Che il Signore possa proteggere tutti gli ammalati così come ha protetto il nostro don Carlo”.

Il ricovero

La notizia del ricovero era stata data il 20 marzo tramite una nota: “Carissimi fedeli della comunità pastorale – ha spiegato don Alessio – vi chiedo ancora una preghiera per don Carlo, da ieri sera (19 marzo, ndr) è in Terapia intensiva e, anche se non abbiamo ancora il dato ufficiale, tutto il quadro fa pensare che sia stato contagiato dal coronavirus. Grazie alla sua prudenza, don Carlo, dal 9 marzo, ha cercato di non vedere nessuno: tuttavia, per prendere ogni precauzione, noi suore e preti che lo abbiamo frequentato nei 15 giorni precedenti, abbiamo deciso di metterci in quarantena. Chiediamo la stessa collaborazione anche a chi è stato recentemente in contatto con noi”.