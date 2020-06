Don Giuseppe Conti lascia Appiano Gentile per un nuovo incarico a Carate Brianza.

Don Giuseppe Conti era arrivato nel 2008

Lo ha reso noto il vicario episcopale monsignor Giuseppe Vegezzi in una nota. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che porterà il responsabile della comunità pastorale Beata Vergine del Carmelo a un altro compito, a partire dal mese di settembre. “Don Giuseppe, presente in mezzo a voi dal 2008, ha vissuto il suo ministero prima da parroco di una sola parrocchia e poi, viva via assumendo nuove responsabilità fino a iniziare l’esperienza della vostra nuova comunità pastorale con passione, saggezza educativa e sacerdotale – ha spiegato monsignor Giuseppe Vegezzi – L’esperienza di vissuta con voi gli sarà utile per essere un pastore secondo il cuore di Cristo. Lo ringrazio per la generosa disponibilità e la libertà di spirito di lasciare persone conosciute e relazioni avviate per dedicarsi con cuore aperto alla comunità che il signore gli affida. A partire dal prossimo mese di settembre l’arcivescovo nominerà monsignor Erminio Villa parroco della vostra comunità pastorale: la saggezza, l’esperienza umana e biblica che caratterizzano l’animo sacerdotale di Don Erminio lo aiuteranno a vivere con pazienza, fiducia e spirito di comunione il nuovo cammino che percorrerà con voi per crescere con un’attraente comunità di discepoli del Signore Gesù in questo vostro territorio. Confido nella vostra comprensione e nel desiderio di essere tutti, giovani, adulti e anziani, testimoni di una chiesa missionaria, cioè capace di annunciare a tutti la gioia del Vangelo.