Don Lorenzo Calori ancora tra noi: serata speciale dedicata da Olgiate Cult al compianto sacerdote

Don Lorenzo ancora tra noi: il festival Olgiate Cult ha dedicato una serata speciale all’amato sacerdote, per 34 anni parroco a Olgiate Comasco, scomparso lo scorso novembre.

Don Lorenzo, prete nel cuore degli olgiatesi

Ls serata di ieri, sabato 22 aprile, ha coinvolto e commosso, radunando nell’auditorium del centro congressi Medioevo significativa partecipazione. Organizzata dal circolo culturale Dialogo, in primis dal socio Roberto Crimeni, condotta dai giornalisti Vittore De Carli, Nicola Gini e Roberto Caimi, ha visto la presenza di don Carlo Calori, fratello di don Lorenzo. Il saluto del sindaco Simone Moretti ha messo l’accento sulla valenza degli incontri sciorinati per tutta la settimana da Olgiate Cult, con particolare riferimento alla serata di venerdì dedicata alle missioni umanitarie in Ucraina in cui sono attivi i volontari di Frontiere di Pace. E la memoria di don Lorenzo ha avuto subito un incipit in musica.

Corpo musicale e corale parrocchiale sul palco

Ad aprire la serata, le marce eseguite dal Corpo musicale olgiatese e le voci della corale parrocchiale diretta da Roberto Colombo. Applausi e commozione, ricordando come e quanto don Lorenzo sapeva spronare e sostenere la banda e il coro della parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano. Tra il pubblico, anche il parroco, don Flavio Crosta.

Le testimonianze, i ricordi e gli aneddoti: il collettivo ringraziamento degli olgiatesi

Vittore De Carli ha riportato in superficie momenti di vita comunitaria e le novità introdotte dall’allora parroco: avvolgendo il nastro dei ricordi e riportando l’assemblea agli anni in cui don Lorenzo diede impulso alla marcia del primo maggio con l’oratorio, descrivendo come il sacerdote seppe essere all’avanguardia, ad esempio con la sua Fiat 127 dotata di altoparlanti, che servì per far crescere la partecipazione alla marcia e portare, poi, la messa nelle frazioni. A seguire, gli interventi di don Carlo Calori, dell’ex sindaco Emilio Vercellini, della volontaria Bruna Bottelli (Caritas), del professor Mario Mascetti, di Beatrice Briccola dell’azienda Bric’s, del giornalista Roberto Caimi, infine del segretario della banda Enrico Cesana e del direttore della corale Roberto Colombo.

La sorpresa: Inno di San Gerardo cantato in anteprima

Lo scorrere delle emozioni, gli applausi del pubblico e gli interventi in successione hanno espresso il collettivo grazie a don Lorenzo. E il finale di serata ha regalato una sorpresa: la corale, infatti, ha eseguito per la prima volta l’Inno di San Gerardo. Un’anteprima sancita dall’applauso finale.