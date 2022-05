Don Paolo Busato fa il suo ingresso a Tavernerio: cerimonia oggi, domenica 22 maggio

tavernerio

La Comunità pastorale di Tavernerio, Solzago e Ponzate si prepara ad accogliere don Paolo Busato: il nuovo parroco farà il suo ingresso ufficiale nel pomeriggio di oggi, domenica 22 maggio 2022, dalle 15.

Don Paolo entrerà in servizio nella comunità pastorale in sostituzione di don Giorgio Cristiani, che aveva rassegnato le dimissioni dal suo incarico lo scorso 9 gennaio. La nomina è stata resa nota nei giorni scorsi dalla Diocesi di Como: il religioso ha dunque terminato il suo incarico di responsabile della comunità pastorale di Tirano, Baruffini e Cologna a fine aprile, dopo nove anni. E dopo un breve interim di don Alfonso Rossi, già parroco di Lipomo, don Paolo assumerà dunque l’incarico in Comunità pastorale di Tavernerio, Solzago e Ponzate.

La comunità accoglierà don Paolo Busato nel pomeriggio di oggi, domenica 22 maggio 2022, a partire dalle 15 presso la chiesa dell’Eucaristia, a cui tutti i fedeli sono invitati a partecipare. Il programma della cerimonia di ingresso di don Paolo prevede i saluti del sindaco Mirko Paulon e il rito di introduzione presieduto dal Vescovo di Como, Monsignor Oscar Cantoni. Seguirà una messa solenne nella chiesa dell’Eucaristia e un rinfresco in oratorio.

Nei giorni scorsi don Paolo Busato, in vista del suo ingresso nella comunità di Tavernerio, Solzago e Ponzate, ha rivolto ai fedeli una lettera. «Ancora inserito per qualche giorno, nella Comunità pastorale di Tirano, Baruffini, Cologna, indirizzo a Voi tutti, questo breve scritto come prima e semplice parola per un saluto fraterno in Cristo Gesù. Immagino vi siate già informati sulla mia persona, per cui non aggiungo altro. Confermo solo la mia disponibilità a un servizio a Voi e con voi, membra viventi, della Comunità Pastorale di Tavernerio, Solzago, Ponzate, unitamente alla Comunità dei Padri missionari Saveriani. Non mancheranno, nel nostro comune cammino, fatiche e prove; la nostra debolezza potrà farci trepidare dinanzi alle reciproche richieste di presenza, di sostegno, di amore generoso… ma sappiamo che con Dio tutto è possibile. In questo prossimo futuro, in cui la mia vita si incontrerà con la vostra mi rivolgo alla vostra preziosa preghiera e accoglienza oltre al vostro piacevole desiderio di camminare insieme».