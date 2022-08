Don Pietro Snider compie 90 anni, messa speciale questa mattina

Don Pietro Snider festeggia i suoi 90 anni, messa speciale a Bulgarograsso.

Tanti auguri don Pietro Snider

Il religioso, molto amato dai bulgaresi, questa mattina, domenica 28 agosto, celebrerà la messa delle 10.30 nella chiesa parrocchiale. Un momento in cui tuta la comunità potrà stringersi a lui per festeggiarlo in questo traguardo così importante. L'invito della comunità pastorale è di partecipare numerosi.

Qui sotto alleghiamo il video dell'inizio del suo servizio pastorale il 6 novembre del 1994