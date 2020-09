Due giornate emozionanti quelle di sabato 5 e domenica 6 settembre 2020 per don Riccardo Cagliani e per la sua famiglia, per il suo paese di nascita Verderio e per la Comunità Pastorale Madonna delle Grazie di Brenna, Cascina Amata, Mirabello e Vighizzolo, alla quale è stato destinato.

Don Riccardo ordinato sacerdote: Brenna in festa

Ma i festeggiamenti non finiscono qui. Domani, domenica, 13 settembre, don Riccardo celebrerà la sua prima messa presso la Comunità Pastorale Madonna delle Grazie nella chiesa di Vighizzolo, a cui seguirà il pranzo in oratorio. Un pomeriggio ricco di emozioni e pieno di divertimento attendono don Riccardo.

