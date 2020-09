Don Simone Zappa è stato ordinato sacerdote FOTO

Sabato 5 settembre 2020 c’è stata l’ordinazione sacerdotale di don Simone Zappa nel Duomo di Milano. Domenica invece c’è stata la sua Prima Santa Messa presieduta, all’oratorio di San Paolo di Cantù.

Don Simone Zappa è stato ordinato sacerdote

“Un’attesa durata sei anni e che proprio all’ultimo si è allungata di qualche mese per le motivazioni che tutti conosciamo – ha spiegato il giovane sacerdote in una lettera – In tutto questo, anche se certamente si prova un po’ di sofferenza o dispiacere per quello che non si è potuto fare o per quello che ancora è proibito, posso leggere invece, in chiave positiva, un acuirsi del desiderio, come se questi mesi in più di preparazione che ci sono piombati addosso siano stati un crogiuolo che hanno purificato ancora di più le mie intenzioni e quelle dei miei compagni. Il passo che ci apprestiamo a compiere non è per nulla indifferente o di poco conto e dunque è bene arrivare pronti per viverlo intensamente, con fede: è come se questi mesi avessero reso più prezioso e significativo quello che aspettavamo di vivere da tempo”.