Don Simone Zappa verso l’ordinazione sacerdotale

Venerdì 29 maggio si è tenuto l’incontro tra il rettore del Seminario Arcivescovile, monsignor Michele Di Tolve, i vicari interessati e l’arcivescovo per approvare l’ammissione al Presbiterato dei giovani che ne hanno fatto domanda: tutti i 22 diaconi, tra cui don Simone Zappa do Cantù, sono stati ammessi all’ordinazione sacerdotale che avverrà il 5 settembre prossimo alle 9 nel Duomo di Milano. Nelle prossime settimane gli incaricati della Comunità Pastorale faranno conoscere le iniziative possibili in questo periodo di pandemia, per accompagnare nella preghiera e nella gioia don Simone in questo ultimo e fondamentale tratto del suo cammino personale e di Chiesa.