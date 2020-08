E’ stato consegnato nei giorni scorsi un generatore di ozono per la sanificazione ambientale donato ad Asst Lariana, per l’ospedale Sant’Anna, dalla Ditta Maino Industries di Oltrona San Mamette.

Donato al Sant’Anna un generatore di ozono per la sanificazione ambientale

Il dispositivo sarà utilizzato per sanificare le aree sanitarie e non, in relazione all’infezione da Covid-19 ma anche da possibili germi multi-resistenti. Verrà utilizzato, in particolare, all’interno del blocco operatorio, ambiente ad alto rischio, come adiuvante nelle procedure di sanificazione che vengono adottate dopo un intervento chirurgico, nel caso di un paziente infetto.

“Ringraziamo la ditta Maino per il prezioso dono – osserva il direttore sanitario Matteo Soccio – E’ una donazione che per noi rappresenta un “valore aggiunto” a quello che, ordinariamente, viene effettuato in termini di pulizia e bonifica ambientale, contribuendo alla tutela ed attenzione nei confronti dei degenti e degli operatori”.