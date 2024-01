Donato un defibrillatore alla Pro loco di Albese

Un gesto di grande generosità e attenzione per la sicurezza di tutti: Emanuele Prini, titolare della Lifeservice, azienda specializzata nella manutenzione del verde, ha donato alla Pro loco di Albese con Cassano un defibrillatore ad accesso pubblico.

Lo strumento è fondamentale per salvare una vita

Il defibrillatore sarà a disposizione di tutti durante gli eventi organizzati dalla Pro loco, contribuendo così a garantire la salute e la sicurezza di partecipanti e visitatori.

Il defibrillatore ad accesso pubblico è un dispositivo vitale che può fare la differenza in situazioni di emergenza cardiaca. La sua presenza durante gli eventi pubblici è fondamentale per la tempestiva assistenza in caso di arresto cardiaco, potenzialmente salvando vite e assicurando un intervento rapido prima dell'arrivo dei soccorsi.

La Pro loco, da sempre attiva nell'organizzazione di eventi e attività per la promozione del territorio, ha accolto con gratitudine questa donazione da parte del suo socio Emanuele Prini. La presenza di un defibrillatore rappresenta un ulteriore passo avanti nella preparazione e nella sicurezza degli eventi organizzati, garantendo un ambiente più protetto per tutti i partecipanti.

Il presidente della Pro loco, Ambrogio Brunati, ha dichiarato:

«Desideriamo ringraziare Emanuele Prini per la sua generosità e attenzione verso un aspetto così cruciale come la sicurezza durante gli eventi. La donazione del defibrillatore portatile ci consente di poterlo trasportare a tutte le manifestazioni che organizzeremo in futuro. Questo gesto dimostra come le imprese locali possano contribuire in modo tangibile al benessere della comunità».

L'iniziativa non solo sottolinea l'impegno della Lifeservice e di Prini nei confronti della responsabilità sociale, ma evidenzia anche il ruolo attivo delle aziende locali nel migliorare la qualità della vita e la sicurezza nelle comunità in cui operano con strumenti che possono salvare la vita.