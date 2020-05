Donato un mezzo per i servizi sociali: “Grazie agli sponsor”

Donato un mezzo che sarà utilizzato per il sociale. L’Amministrazione comunale di Erba ha quindi voluto ringraziare tutti gli sponsor .

Donato un mezzo al sociale: il grazie dell’assessore Rivolta

Proprio questa mattina, alle 11, nel cortiletto di Villa Mainoni si è tenuta la consegna del doblò all’Amministrazione comunale alla presenza dell’assessore ai Servizi sociali, da parte dei rappresentanti della società PMG che ha curato la raccolta delle sponsorizzazioni e l’allestimento del mezzo.

“In un momento così delicato e particolare tante aziende hanno sostenuto l’acquisto di un mezzo, un Fiat Doblò, che sarà in uso ai Servizi sociali e quindi per aiutare le famiglie in difficoltà – ha spiegato il vice sindaco e assessore Erica Rivolta – Esprimiamo il nostro sentito ringraziamento, la loro generosità ci permette di aiutare meglio gli utenti più fragili”.