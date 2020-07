Donato un ozonizzatore alla Casa anziani di Olgiate Comasco VIDEO

Donato un ozonizzatore alla Casa anziani di Olgiate Comasco

Un grande regalo alla Casa anziani di Olgiate Comasco. Grazie a un progetto messo in campo dagli Alpini insieme alla “Maino Industries” di Oltrona di San Mamette, condiviso da Pro loco, “Avis”, “Insieme”, corale parrocchiale e ditta “G Glass”, è stato possibile acquistare un ozonizzatore da donare alla Rsa di via Michelangelo. Nella mattina di oggi, sabato 4 luglio, è andata in scena la consegna del macchinario utile per le sanificazioni.