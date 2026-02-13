Donna chiusa in casa, intervengono i Vigili del fuoco

Donna chiusa in casa a Olgiate Comasco, intervengono i vigili del fuoco.

Intervento dei Vigili del fuoco

L’allarme è scattato intorno alle 10.30 di oggi, venerdì 13 febbraio, in via Volpi Caimi. Secondo una prima ricostruzione, i soccorsi sono stati chiamati per una donna chiusa nella sua abitazione. Sul posto un’autobotte proveniente dal distaccamento di Appiano Gentile e un’autoscala da Como. I Vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento salendo dall’esterno ma la donna, si sarebbe poi barricata nel bagno. Per sicurezza è giunta a Olgiate anche un’ambulanza della Croce azzurra.