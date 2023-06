Donna di 50 anni investita a Olgiate finisce in ospedale SIRENE DI NOTTE

È successo ieri sera, poco dopo le 20, a Olgiate Comasco: una donna di 50 anni è stata investita.

Donna di 50 anni investita a Olgiate finisce in ospedale

L'incidente si è verificato in via Roma, all'altezza dell'incrocio con via delle Fontane. Dinamica ancora da chiarire con le Forze dell'ordine che si sono presentate sul posto con una pattuglia dei Carabinieri di Como.

Insieme a loro anche il 118 che ha inviato un'ambulanza della Croce Rossa di Uggiate e un'auto medica in codice giallo. Una volta arrivati sul posto i soccorsi hanno provveduto a trasportare la donna in ospedale, al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, sempre in codice giallo, ovvero con ferite di media gravità.

Il luogo dell'incidente