Donna dispersa a Civenna, ricerche in corso

Giornata di ricerche a Civenna, frazione di Bellagio: le squadre del Soccorso Alpino cercano una donna. Sul posto anche droni e unità cinofile molecolari.

Donna dispersa

Le squadre del Soccorso Alpino sono operative da ieri, domenica 20 settembre: proseguono le ricerche di una donna dispersa nella zona di Civenna e Onno, al confine tra le province di Como e Lecco. Le operazioni sono partite in seguito alla segnalazione del mancato rientro della donna a casa. Sul posto da domenica sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, Stazione Triangolo Lariano della XIX Delegazione, con i tecnici e i settori forra, droni e unità cinofile molecolari.

Battute le zone primarie di ricerca

Il Soccorso Alpino sta operando in collaborazione con Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, Carabinieri, Vigili del Fuoco. Sono state battute le zone primarie di ricerca, anche in canali molto impervi. Gli elicotteri della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco hanno perlustrato l’area con i sistemi Imsi Catcher, apparati in grado di intercettare il segnale dei telefoni cellulari presenti nella zona.