Donna dispersa durante un’escursione, continuano le ricerche

Una donna di Solbiate con Cagno dispersa mentre era impegnata in un’escursione in cerca di funghi.

Donna dispersa

La scomparsa della donna, Maria Amparo Zanon Gonzalez, 62enne di origini spagnole e residente nella frazione di Cagno, è avvenuta nella mattinata di domenica 13 settembre. Era insieme al marito, in Alta Valle Intelvi. Pochi minuti dopo le 9 l’allarme lanciato dal marito.

Le ricerche

Impegnati nelle ricerche i tecnici della Stazione Lario-Occidentale e Ceresio del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco con la loro unita Saf, un elicottero Drago dei pompieri e anche la Protezione civile con i volontari della Comunità montana e il coordinamento dei Carabinieri della Stazione di Alta Valle Intelvi.

La zona della scomparsa

La donna risulta essere scomparsa nella zona del Bosco Meriggio. Le ricerche si sono concentrate anche nell’area boschiva che sale alla Sighignola. In paese, a Solbiate con Cagno, apprensione dopo aver appreso la notizia della scomparsa della donna.