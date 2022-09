L'allarme è scattato intorno alle 12.30 di oggi, lunedì 5 settembre 2022, a Ponte Lambro.

Donna in monopattino investita da un'auto

Tutto è successo in via Fiume. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, una donna di 31 anni sarebbe stata investita da un'auto mentre stava percorrendo la strada sul monopattino. Sul posto, in codice rosso, ambulanza e automedica. Dopo le prime cure, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale. Allertati anche i Carabinieri per l'esatta ricostruzione della dinamica.