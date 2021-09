Donna investita a Como SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 22 e il 23 settembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Donna investita a Como

L'episodio è avvenuto alle 21.50, in via Canturina. Sul posto automedica e Cri di Como. Investita una donna di 56 anni. L'allarme è scattato in codice rosso, fortunatamente però dopo le prime cure si è capito che le condizioni della donna erano meno gravi del previsto.

Poco prima, alle 21.37, da segnalare anche una caduta da moto. Un giovane di 27 anni è stato trasportato in codice verde all'ospedale.