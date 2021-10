In via Roma

Intorno alle 16.15 di oggi.

L'impatto è avvenuto intorno alle 16.15.

Donna investita in bicicletta a Lurago d'Erba

Soccorsi allertati in codice rosso per una donna di 52 anni. Sul posto un'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso da Milano. Secondo quanto è stato possibile ricostruire la donna sarebbe stata investita mentre era in sella alla sua bici. Dopo le prime cure è stata trasportata in codice giallo al Sant'Anna. Nonostante la grande paura iniziale, per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.