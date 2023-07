Ha dell'incredibile quello avvenuto mercoledì 12 luglio 2023 a Cadorago, in via Manzoni. Una donna si è vista sferrare un pugno in faccia da uno sconosciuto che prima aveva preso a calci la sua auto.

Donna prende pugno in faccia da uno sconosciuto

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l'uomo era in procinto di attraversare sulle strisce pedonali, la vittima, che era alla guida della sua auto, si è quindi fermata per farlo passare. Dopo il passaggio però, ha tirato un calcio al mezzo. A quel punto la donna è scesa dalla vettura, chiedendo il perché del gesto. Prima si è sentita dire che avrebbe dovuto andare più piano, pochi istanti dopo si è vista sferrare un pugno diretto al volto e un altro sullo stinco.

Indagano i Carabinieri

Successivamente l'aggressore si è allontanato, facendo perdere le sue tracce. La donna si è poi recata al Pronto soccorso, dove ha avuto 10 giorni di prognosi. Sull'episodio è stata presentata denuncia. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Cantù che, con l'identikit fornito dalla donna, proveranno a mettersi sulle tracce dell'aggressore.