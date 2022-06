Donna soccorsa in codice rosso a Merone SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 15 e il 16 giugno 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Donna soccorsa in codice rosso a Merone

L'allarme è scattato in via Cavour, intorno alle 5.40. Sul posto si sono attivate automedica, ambulanza e si è alzato in volo anche l'elisoccorso da Como. I sanitari sono stati attivati per una donna di 66 anni che era precipitata al suolo. Allertati anche i Carabinieri di Cantù per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Dopo le prime cure, la ferita è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Varese. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Da segnalare anche alcuni malori ad Arosio, Lezzeno, Montorfano ed Eupilio. A Como invece un'intossicazione etilica.