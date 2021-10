L'allarme

Il suo corpo è stato trovato all'ingresso dell'area boschiva di San Fereolo.

Donna trovata in arresto cardiaco a Tavernerio.

E' stata trasportata in codice rosso all'ospedale Valduce a Como una donna di 37 anni, trovata incosciente all'ingresso dell'area boschiva di San Fereolo, a Tavernerio. Il ritrovamento è avvenuto attorno a mezzogiorno.

Immediatamente è scattato l'allarme. In codice rosso sono arrivate un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo supportata dall'automedica. Le condizioni della donna sono apparse subito gravi. Dalle prime informazioni raccolte pare abbia assunto un quantitativo ingente di medicinali. Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata trasportata in codice rosso in Pronto soccorso. Sul posto è arrivata anche una pattuglia dei Carabinieri di Como: i militari sono impegnati nella ricostruzione di quanto avvenuto.