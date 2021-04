Terribile scoperta nella mattinata di oggi, giovedì 22 aprile 2021.

Donna trovata morta in casa

Una donna di 67 anni è stata trovata morta in casa. La tragedia si è verificata ad Erba, in corso XXV Aprile. Si ipotizza che la donna sia venuta a mancare nella serata di ieri, mercoledì 21 aprile. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e Carabinieri, a loro spetterà ricostruire le cause dell’accaduto.