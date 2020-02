Un destino terribile e beffardo. Ieri, venerdì 31 gennaio 2020, è venuto a mancare Maurizio Valente, elettricista di 50 anni, residente ad Olgiate Comasco. Solo due settimane fa, insieme al suo gruppo di coscritti aveva contribuito alla donazione per un defibrillatore a Grandate, paese dove era cresciuto.

Donò un defibrillatore con i coscritti, due settimane dopo muore d’infarto

Domenica 19 gennaio il gruppo dei coscritti del 1970 ha fatto il tradizione del passaggio della stecca per i 50 anni. Un’occasione in cui il gruppo ha deciso di regalare un defibrillatore che è stato posizionato nell’area feste di via Manzoni. Valente non aveva partecipato, per motivi personali, alla festa ma non aveva fatto mancare il suo contributo per una causa importante. “In occasione del passaggio della Stecca, nel momento in chiesa, avevamo ricordato sua sorella Stefania che era morta tempo fa, anche lei era stata in classe con noi. Ci aveva ringraziato molto per questo pensiero. Ora a distanza di 20 giorni da quel momento, anche lui è venuto a mancare. Dispiace che il defibrillatore non sia servito per salvare uno di noi. La mia proposta è che ora questo strumento prenda il nome di Maurizio, in sua memoria”, racconta il consigliere comunale Dario Lucca.

Inutili i tentativi di rianimarlo

L’elettricista 50enne era nato a Como nel 1970, da poco, il 9 gennaio, aveva compiuto gli anni. Dopo aver vissuto a Grandate, nel 2007 si era trasferito ad Olgiate Comasco insieme alla famiglia. Sposato con Sonia, lascia due figli, Veronica e Matteo. Ieri, rientrato a casa dopo l’allenamento in palestra, aveva fatto una doccia e si era messo a letto. Non è servito il massaggio cardiaco tentato dalla famiglia per rianimarlo, è stato improvvisamente stroncato da un infarto.

Disposta l’autopsia

Valente non aveva problemi di salute. Per questo è stata disposta l’autopsia, in modo da chiarire con esattezza le cause del decesso. Intanto domani sera, domenica 2 febbraio, alle 20.30 verrà recitato il rosario nella chiesa di Grandate. La data del funerale non è ancora stata fissata ma la famiglia ha già deciso che la salma verrà tumulata a Grandate.

Alcune immagini dell’epoca delle scuole