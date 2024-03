Dopo il furto all'asilo, la comunità raccoglie la somma rubata

Dopo il furto alla scuola del'infanzia, la comunità di Albese con Cassano si è mossa per sostenere l'istituto: recuperati i soldi rubati dai ladri.

Il furto era avvenuto venerdì 8 marzo

Nella serata di venerdì 8 marzo, dei malintenzionati hanno fatto irruzione nel nido e nella scuola dell'infanzia del paese, portando via una somma considerevole di denaro contante.

La cifra sottratta, pari a 1.500 euro, rappresentava la somma raccolta dalle rette pagate dai genitori degli alunni, lasciando una ferita economica e morale nella comunità scolastica, composta da circa sessanta giovani studenti.

Immediatamente dopo il raid della banda degli asili, che nell'arco dello stesso fine settimana ha colpito anche le scuole di Anzano, Alzate e tentato il furto a quella di Caslino, la comunità di Albese si è stretta intorno all'infanzia di piazza Motta, sostenendola in più modi.

A ringraziare tutti gli albesini per la generosità è stata la stessa scuola tramite i canali ufficiali.

"Dai genitori che si sono offerti di rifondere il danno subito, ai bar che hanno creato salvadanai pro asilo, ai genitori che si sono mobilitati con la vendita delle torte, fino al messaggio di una nonna che ringraziava per quanto facciamo per la sua nipotina e per tutti gli altri bambini: è stato commovente. Rivolgiamo sempre lo sguardo e le energie alle necessità quotidiane, e solo raramente ci concediamo il lusso di fermarci per alzare lo sguardo verso chi è fuori, verso chi ci guarda. Ecco, questa occasione ci ha forzati a farlo, lasciandoci a bocca aperta: abbiamo scoperto quanto questo piccolo paese, a volte apparentemente un po' burbero, sia affezionato al nostro asilo, quanto lo senta suo, forse semplicemente perché siamo passati in tanti dal suo cancello e dalle sue aule. Prima da bambini, poi da genitori e i nonni hanno percorso quei gradini così tante volte da sentirli un po' loro. Grazie a tutti, di cuore; avevamo bisogno davvero di sentirci parte integrante di questa comunità e tutti voi siete riusciti a ravvivare in noi un senso di appartenenza grandissimo. Il nostro asilo continuerà a vegliare sul nostro paese come fa da più di cento anni, ma si sentirà orgoglioso di fare parte di una comunità così viva, generosa e accogliente".

La generosità del territorio

Dopo i raid della "banda degli asili", in tutti i territori colpiti dai furti le comunità si sono attivate mostrando grande generosità e attaccamento alle proprie scuole: anche ad Anzano, un papà ha spontaneamente donato l'equivalente della somma rubata e un computer nuovo.

(Nella foto l'interno dell'asilo di Albese)