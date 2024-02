Dopo lo scontro, un'auto si ribalta

Lo scontro tra il furgone e l'autovettura, poi quest'ultima che a causa dell'impatto si ribalta

Lo scontro all'uscita della Pedemontana

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 31 gennaio. Intorno alle 18.30 è scattato l'allarme a Bregnano, all'uscita della Pedemontana, in direzione Bregnano centro. Per cause ancora in fase di accertamento un furgone ed un'autovettura si sono scontrate, con quest'ultima che ha finito la sua corsa ribaltandosi.

L'allarme è scattato in codice giallo e sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Cantù, ai Vigili del Fuoco e alla Polizia locale di Bregnano, è sopraggiunta un'ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. Due le persone coinvolte, anche se le attenzioni dei soccorritori si sono concentrate in particolare su una 52enne: dopo averne stabilizzate le condizioni, la donna è stata portata all'ospedale Sant'Anna di Como, sempre in codice giallo