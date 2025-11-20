Dopo lo sgombero della casa occupata, decreto di espulsione

Decreto di espulsione per l’occupante abusivo dell’abitazione di via Piatti, a Lurate Caccivio.

Dopo lo sgombero, l’espulsione

Oggi, 19 novembre, i Carabinieri della Stazione di Lurate Caccivio, dopo una seri di accertamenti hanno

denunciato un cittadino marocchino del 1989, irregolare sul territorio nazionale e sottoposto alla misura

cautelare del divieto di dimora nel Comune di Milano. Lo stesso si era introdotto abusivamente all’interno dell’immobile dove occupava abusivamente una camera da letto posta al piano superiore dello stabile.

Casa inagibile

La sindaca di Lurate Caccivio Serena Arrighi è intervenuta sul posto e provvederà ad emettere ordinanza di inagibilità dell’immobile per motivi igienico-sanitari e di tutela della salute pubblica. Il soggetto è stato accompagnato presso l’ufficio stranieri della Questura di Como da dove è stato poi reso destinatario di decreto di espulsione e accompagnato dai Carabinieri di Lurate Caccivio presso il Cpr di Ponte Galeria (Roma) per avvio delle procedure di rimpatrio presso il paese di origine.