Dopo trent'anni la rotatoria di via Ferloni diventerà realtà

Bulgarograsso

L'apertura del cantiere è prevista in autunno.

Dopo trent’anni di attesa la rotatoria di via Ferloni sta per diventare realtà.

Rotatoria a Bulgarograsso

L’opera era stata inserita nei documenti di programmazione comunale quando ancora non esisteva il Piano di governo del territorio ma, finalmente, il cantiere di realizzazione dovrebbe diventare una realtà a partire dal prossimo autunno. Saltata l’ipotesi rotonda a carico di privati tramite un piano di lottizzazione, il sindaco Fabio Chindamo è riuscito a intercettare 100.000 euro di sovvenzioni regionali. Il cantiere per la realizzazione dell'opera, all'incrocio con la strada che porta alla piattaforma ecologica, verrà aperto in autunno.