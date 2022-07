Una decisione storica: dopo vent’anni Bizzarone lascia Terre di Frontiera.

La storia dell’Unione nasce in concomitanza con l’inizio del nuovo millennio quando, insieme ai Comuni di Uggiate Trevano, Faloppio, Ronago e Drezzo, si iniziò a prendere in considerazione una collaborazione ufficiale. All’ora come oggi, Bizzarone fu il primo a fare un passo indietro in quanto contrario allo statuto nazionale, che prevedeva l’obbligatorietà di una fusione dei Comuni entro dieci anni dall’inizio del rapporto amministrativo.

"E’ stata la decisione più difficile della mia carriera amministrativa ma, al tempo stesso, un’esperienza altrettanto interessante - spiega il sindaco Guido Bertocchi - Sicuramente non sarà facile visti i 29 servizi consorziati e trasferiti nel tempo ma, oltre ai cinque nuovi posti di lavoro all’interno del Municipio che abbiamo già previsto, questa ci è sembrata l’unica strada percorribile".

