Doposcuola da "Fuori Classe", sono aperte le iscrizioni

Un doposcuola da veri "Fuori Classe" insieme all'associazione "Divertimondo" di Lurate Caccivio.

Iscrizioni aperte al doposcuola

Qualità e attenzione verso le famiglie e ai loro bisogni: è questa la scelta portata avanti dalla comunità di Lurate Caccivio. Il servizio, rivolto agli studenti frequentanti la scuola media e arrivato quest’anno alla seconda edizione, infatti, è nato in seno al "Tavolo dell’educare" dove afferiscono svariate realtà del territorio. "Innanzitutto, ci teniamo a ringraziare l’Amministrazione comunale e il “Tavolo dell’educare” - esordisce Teresa Gargano di "Divertimondo", associazione che gestirà il servizio - E’ stato un lavoro collegiale che ha visto la partecipazione di molte persone. Mi occuperò della parte didattica, mentre la mia collega Monica Tempini di quella organizzativa. A differenza dell’anno scorso, però, il doposcuola non sarà più disponibile su tre giorni ma per tutto l’arco della settimana, da lunedì al venerdì". La scelta delle famiglie sarà comunque garantita ai massimi termini. Questo significa che si potrà decidere di frequentare un solo giorno alla settimana, due oppure anche tutti. I ragazzi potranno usufruire degli spazi interni alla scuola secondaria di primo grado di largo Caduti per la pace dalle 14 alle 17. Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di iscrizione: www.divertimondo.it. Dopodiché andrà compilato e inviato all’indirizzo email fuoriclasse@divertimondo.com. Possibilità di aderire anche nel corso dell’anno.