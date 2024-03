Doppia festa all'asilo, tra i sapori della Valtellina e una giornata coi papà

Doppia festa all'asilo "Catelli" di Lurate tra sapori tipici e divertimento insieme ai papà.

Domenica e martedì, due giorni speciali all'asilo

E' stato un week-end da incorniciare alla materna luratese. Domenica 17 marzo si è andati "A spasso per la Valtellina" con un pranzo a base di piatti tipici ai quali hanno preso parte la bellezza di 170 persone. Ricco il menù tra salumi e formaggi, sciatt, taroz, pizzoccheri, risotto al sassella e bitto, bocconcini di cervo con polenta, panun e sorbetto al Braulio. Il ricavato andrà devoluto alla ricostruzione della pineta, distrutta da un forte temporale che ha abbattuto gran parte degli alberi della zona verde.

Protagonisti i papà

Ieri, martedì 19 marzo, in occasione della ricorrenza di San Giuseppe, ben oltre 100 papà hanno fatto visita alla scuola dell'infanzia per trascorrere un po' di tempo in compagnia dei loro piccoli. Attivitò, interscambio, giochi e laboratori l'hanno fatta da padrone per godere al meglio della festa dedicata a tutti i papà.