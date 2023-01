Doppia intossicazione a Como e Cantù SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2023 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Doppia intossicazione a Como e Cantù

A Como e Cantù, intorno alle 21.30, è scattato un doppio allarme per intossicazione. Nel Canturino, in via Manzoni, è stato soccorso un ventenne, trasportato in codice verde all'ospedale cittadino. Abuso di alcol in piazza Vittoria, a Como, per un uomo di 52 anni. La Croce Azzurra l'ha poi portato in codice verde al Valduce. Da segnalare anche un lieve malore a Erba intorno alle 3.30.