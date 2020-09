Doppia intossicazione etilica tra Arosio e Cantù SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Doppia intossicazione etilica tra Arosio e Cantù

Protagonisti due giovani. Ad Arosio è stato soccorso un ragazzo di 24 anni, in via Grandi Invalidi, poco dopo mezzanotte. Bicchieri di troppo e stessa sorte per un 22enne in via San Vincenzo a Cantù intorno alle 2.45. Entrambi sono poi stati trasportati all’ospedale in codice verde.

Altri interventi

Si segnala anche una caduta a Mariano Comense per un uomo di 71 anni, portato poi all’ospedale in codice giallo. Alle 3.30 invece un infortunio a Gravedona e Uniti per un 22enne.