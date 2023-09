Doppio arresto per i Carabinieri di Cantù: un 53enne per furto e un 45enne per atti persecutori

Continuano le operazioni di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Stazione di Cantù che hanno portato all'arresto di due persone nei giorni scorsi.

Doppio arresto per i Carabinieri di Cantù

Nell’ambito dell’attività di ricerca e cattura dei soggetti destinatari di misure restrittive, i militari hanno tratto in arresto, dando esecuzione a un provvedimento di carcerazione, un pregiudicato di 53 anni, che dovrà scontare una pena di 6 mesi per un furto aggravato commesso nel 2020.

Sempre gli stessi militari hanno eseguito un provvedimento di carcerazione per atti persecutori nei confronti di uno straniero di 45 anni, con precedenti di polizia, in seguito alla querela presentata dalla ex moglie nel mese di agosto di quest’anno.