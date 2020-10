Doppio grave incidente a Cantù e Como FOTO

Prima un incidente a Como, poco dopo anche a Cantù. In entrambi casi ci sono stati due feriti in maniera molto grave.

Grave incidente a Cantù

A Cantù l’allarme è scattato intorno alle 15.30 in via per Alzate. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, qualche metro dopo l’uscita dalla rotonda, una bicicletta e un’auto, modello Jeep, che viaggiavano entrambe nella stessa direzione, si sono scontrate. Nell’impatto ad avere la peggio è stato l’uomo di 52 anni che era in sella alla bici ed è caduto rovinosamente a terra.

Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato dall’elisoccorso di Bergamo all’ospedale in codice rosso. In via per Alzate sono intervenute anche un’ambulanza e l’automedica. Per ricostruire con esattezza la dinamica presenti invece due pattuglie della Polizia locale di Cantù.

Codice rosso anche a Como

Qualche minuto prima grande paura anche a Como per un uomo di 37 anni. In via per Cernobbio si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. Allertate automedica e ambulanza. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale.