Doppio incidente nell'Erbese: coinvolti anche tre bambini

Doppio incidente nell'Erbese nel pomeriggio di oggi, sabato 2 settembre 2023.

Intorno alle 16.15 è scattato l'allarme ad Albese con Cassano, in viale Lombardia, zona spesso teatro di incidenti. A scontrarsi sono state due auto, coinvolte sei persone di 38, 53, 25 e 30 anni e due bimbi di 7 e 9 anni. Soccorsi allertati in codice rosso, insieme a loro anche i Carabinieri di Como per stabilire la dinamica dell'impatto. Dopo le prime cure sul posto i feriti sono stati trasportati all'ospedale in codice giallo e verde, nessuno quindi è in pericolo da vita.

Negli stessi minuti incidente anche a Pusiano dove c'è stato un investimento pedone in via Zoli. Soccorsi un bambino di 6 anni, un uomo di 66 e una donna di 40. In volo anche l'elisoccorso. Feriti trasportati in codice giallo all'ospedale. Rilievi affidati ai Carabinieri di Como.