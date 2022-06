Nella mattinata di oggi, venerdì 24 giugno 2022, c'è stato un doppio intervento dei Vigili del fuoco a Cantù e Como.

Doppio intervento dei Vigili del fuoco a Cantù e Como

A Como, in via Pino, c'è stata la rimozione di un intonaco pericolante. Non si segnalano feriti. A Cantù, in via Alciato, sempre in mattinata, rimozione tegole pericolanti.