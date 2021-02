Nella serata di ieri, venerdì 12 febbraio 2021, sono stati segnalati due tentati furti tra Beregazzo con Figliaro e Binago.

Doppio tentativo di furto tra Beregazzo e Binago

Allerta sicurezza sul territorio. I malviventi hanno provato a colpire in via XXV Aprile, a Beregazzo, intorno alle 18.30. Mentre i proprietari si trovavano al piano superiore, i malviventi hanno tentato di sfilare il vetro dalla finestra, non riuscendo però nel loro intento. Segnalazione anche a Binago, nella frazione di Monello. Anche in questo caso il ladro è scappato a mani vuote dopo essere stato scoperto. Allertati i Carabinieri.