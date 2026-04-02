Dormiva nel garage dell’ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

Inverigo, uomo di 53 anni sorpreso a dormire nel garage dell’ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento. I Carabinieri lo hanno arrestato grazie anche ai segnali trasmessi dal braccialetto elettronico.

Sorpreso a dormire nel garage

Nella mattinata di giovedì 2 aprile, attorno alle 5.45, i militari della Stazione Carabinieri di Cermenate, su attivazione della centrale operativa del Comando Provinciale di Como, sono intervenuti a Inverigo, ove hanno proceduto all’arresto di un 53enne italiano sorpreso a dormire all’interno del box dell’appartamento in uso all’ex moglie, una 50enne italiana, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento alla stessa ed al divieto di dimora nel Comune di Inverigo.

Decisivo il segnale del braccialetto elettronico

L’immediato intervento, che ha scongiurato i potenziali rischi per la donna derivanti dalle violazioni, è stato possibile grazie alla pronta e sinergica attivazione da parte dell’operatore della Centrale subito accortosi del segnale proveniente dal braccialetto elettronico indossato dall’uomo e della reattività della pattuglia intervenuta. L’Autorità Giudiziaria ha disposto il rito direttissimo per la stessa mattina, cui conseguiva l’assoluzione per “tenuità del fatto”.