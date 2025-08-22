Dormiva sugli spalti del centro sportivo: denunciato

L'intervento

A segnalarlo alle autorità è stato il vicesindaco Pasquale Brosio

Un uomo è stato fermato e denunciato alla Procura dopo essere stato scoperto mentre dormiva sugli spalti del centro sportivo. E' accaduto a Novedrate e a chiamare i Carabinieri è stato il vicesindaco Pasquale Brosio.

L'accaduto

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cantù, nel corso della mattinata di mercoledì 20 agosto 2025, sono intervenuti su segnalazione del vicesindaco di Novedrate, Pasquale Brosio, presso il centro sportivo di Via Cortiva. Qui il vicesindaco ha scoperto un uomo che stava dormendo sugli spalti.

La denuncia

I militari, hanno proceduto al fotosegnalamento e alla sua identificazione: si tratta di un 22enne di origini marocchine che è stato denunciato alla Procura per la violazione delle norme sull'immigrazione, in base all'articolo 14, comma 5-ter del Testo Unico.