Doveva scontare venti giorni di carcere: 31enne rintracciato e arrestato

Doveva scontare venti giorni di carcere: 31enne di Lipomo rintracciato e arrestato. L'intervento è di ieri, martedì 15 aprile 2025.

Aveva violato il foglio di via

La Stazione Carabinieri di Albate ha tratto in arresto un 31enne di Lipomo in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Como. Il giovane, nel 2019, aveva violato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, prevista dal decreto legislativo 159/2011.

E' emerso che il ragazzo doveva scontare ancora venti giorni di reclusione: gli uomini della Stazione Carabinieri di Albate, dopo il suo rintraccio, lo hanno quindi condotto presso il carcere di Como.