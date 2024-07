Dramma a Cermenate: muore cadendo dalle scale

E' morto cadendo dalle scale a casa di un amico.

Dramma a Cermenate

E' successo in via Alfieri nel pomeriggio di oggi, sabato 6 luglio. Stando alle informazioni che è stato possibile raccogliere, un uomo, classe 1971, si trovava a casa di un amico. Per circostanze ancora al vaglio delle Forze dell'ordine, è precipitato dalle scale per una decina di metri.

I soccorsi

La gravità dell'incidente è apparsa subito chiara. Sul posto sono arrivati i soccorsi insieme ai Carabinieri della Compagnia di Cantù. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. A indagare circa la dinamica di quanto successo sono i militari canturini. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un incidente.