Tragedia intorno alle 13.30 di oggi, sabato 24 settembre 2022, a Ponte Lambro.

Dramma a Ponte Lambro: si getta dal ponte dell'Arosio-Canzo

Sul posto, in codice rosso, sono intervenuti ambulanza, Soccorso Alpino, Vigili del fuoco del Comando di Como ed elisoccorso di Como. Tutto inutile però, perché una volta individuato il corpo è stato trovato già privo di vita. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la vittima è una persona che ha compiuto un gestro estremo, gettandosi dal ponte dell'Arosio-Canzo. Avrebbe lasciato un biglietto d'addio indirizzato alla famiglia. Sul caso indagano i Carabinieri di Como, intervenuti nel luogo della tragedia.

Non è il primo episodio

Il ponte delle Fucine si era già macchiato anche in passato. L'ultimo caso si era registrato due anni fa, quando a togliersi la vita era stato un giovane. L'Amministrazione comunale, per evitare ulteriori episodi, in passato ha deciso di alzare la rete di protezione. Una misura però che anche oggi, non è bastata per evitare l'ennesimo dramma.