Dramma ai Corni di Canzo: escursionista non rientra, trovato morto

Dramma ai Corni di Canzo nella serata di ieri, venerdì 1 novembre 2024: un uomo è stato trovato morto.

Il Soccorso Alpino è stato allertato intorno alle 22 per la ricerca di un uomo di 82 anni, che non aveva fatto rientro dopo l'escursione. Una volta individuato è stato purtroppo constatato il decesso del pensionato. Sul posto erano arrivati anche l'elisoccorso e l'ambulanza.

Un secondo intervento con lieto fine

La Stazione del Triangolo Lariano, sempre nella giornata di ieri, è stata allertata per una persona che aveva perso il sentiero; ritrovata poi illesa in una zona impervia, sulle pendici del Monte Puscio, nel comune di Ponte Lambro. L’intervento si è concluso in tarda serata.

