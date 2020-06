Dramma nel Varesotto. Una mamma, 38 anni, e i suoi due bambini, di 12 mesi e 5 anni, sono morti, schiacciati dalla macerie mentre camminavano per strada.A riportarlo è Primasaronno.it.

Dramma nel Varesotto: crolla un tetto, muoiono mamma e due bambini

Sono rimasti sotto le macerie del tetto crollato nel pomeriggio ad Albizzate, in via Marcon. Dall’altra parte della strada stava camminando il padre con un altro figlio che ha assistito alla tragedia. C’è anche un’altra persona ferita, si tratta di una donna di 42 anni, trasferita in codice giallo all’ospedale di Varese. L’edificio interessato dal crollo è un vecchio capannone industriale vicino al centro storico del paese. Già avviate le prime indagini sulla causa del cedimento.